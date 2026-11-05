„Mercedes muss jetzt seine Hausaufgaben machen“

Kimi Antonelli ist am glücklichsten, wenn er in einem Rennwagen sitzt. Wenn es dann auch noch der legendäre Lotus 98T von Ayrton Senna aus dem Jahr 1986 ist, könnte die Freude kaum größer sein. Am Mittwoch besuchte der frischgebackene Weltmeister nach seiner Ankunft in Brasilien direkt die Familie der verstorbenen Formel-1-Legende. „Ein unvergesslicher Tag. Es wird etwas dauern, bis sich das gesetzt hat, aber diese Erinnerungen werde ich immer in mir tragen“, schrieb der Italiener nach dem Besuch.