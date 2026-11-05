Pernkopf: „Wir brauchen rot-weiß-rote Lösung!“

Nach dem angekündigten Rückzug des Tiefkühlriesen Ardo in Groß-Enzersdorf steht die heimische Gemüseverarbeitung vor großen Herausforderungen. Rund 250 Beschäftigte und 500 Bauern sind betroffen, auch die Versorgung mit heimischem Tiefkühlgemüse ist gefährdet. Im krone.tv-Talk spricht LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf über mögliche Übergangslösungen, darunter eine Verarbeitung in der Slowakei. Oberstes Ziel bleibt jedoch eine rot-weiß-rote Lösung und weiterhin heimisches Gemüse in Österreichs Supermarktregalen.
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