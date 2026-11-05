Gratis Öffis: große Vision, viele offene Fragen

Gratis-Ticket scheitert an mangelnder Infrastruktur

Während die einen kostenlose Öffis als Anreiz für den Umstieg auf Bus und Bahn sehen, fragten sich die anderen: in welche Bahn, in welchen Bus? Denn mit einer steigenden Nachfrage muss auch das Angebot ausgebaut werden. Gerade in den Seitentälern sowie in den Bezirk Reutte und Lienz ist die öffentliche Verkehrsanbindung noch mangelhaft. Florian Riedl (ÖVP) sieht den weiteren Ausbau des Angebots als zentrale Aufgabe. Auf Mairs Hinweis auf die große Zustimmung im Netz, entgegnete Riedl: „Wenn du Freibier für alle forderst, werden auch alle zustimmen.“