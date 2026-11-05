Schutzzone rund um die Gumpendorfer Straße bleibt

Fast 1000 Betretungsverbote in sechs Monaten

Die Polizei zieht jetzt eine erste positive Bilanz und spricht von einer „spürbaren Entlastung“. Das zeigen auch die Zahlen seit der Einführung: 950 Betretungsverbote und 474 Verwaltungsstrafanzeigen wegen Missachtung des Betretungsverbotes wurden ausgestellt. Doch trotz einiger Verbesserungen „ist die Situation vor Ort noch nicht zufriedenstellend“, so die Exekutive. Daher wird die Schutzzone dort um weitere sechs Monate verlängert. Die Wiener Polizei werde „in den kommenden Monaten entlang der Achse Westbahnhof-U6 Gumpendorfer Straße“ außerdem weitere Schwerpunktaktionen an.