Freestyle: Weißer Wahnsinn aus dem Inneren erklärt

Zwischen Genie und Wahnsinn verschwimmen die Grenzen gerne fließend. Besonders auffallend ist das bei Extremsportlern, deren Leidenschaft für den Ottonormalverbraucher oft nur schwer zu erklären ist. Der Brite Paddy Graham ist Freestyle-Skifahrer und Filmemacher und gerät ob seiner Profession seit jeher in Erklärungsnot. „Meine gesamte Karriere lang versuche ich meiner Familie, Freunden und auch Fremden die Magie der Welt als professioneller Freeskier näherzubringen“, erzählt er zum Dokumentarfilm „We Can’t Not“, der auf Red Bull TV zu sehen ist, „warum wir von Zuhause weggehen. Wieso wir Risiken eingehen und Filme darüber drehen. Jetzt nehmen wir euch alle mit auf die Reise und liefern alle Einblicke hinter die Kulissen.“