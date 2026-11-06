Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„We Can‘t Not“

Freestyle: Weißer Wahnsinn aus dem Inneren erklärt

TV
06.11.2026 05:00
Ja wo fliegt er denn? Der Österreicher Tom Ritsch begeistert in der Dokumenation „We Can‘t Not“.
Ja wo fliegt er denn? Der Österreicher Tom Ritsch begeistert in der Dokumenation „We Can‘t Not“.(Bild: Legs of Steel / Red Bull Content Pool)
Porträt von Robert Fröwein
Von Robert Fröwein

Die spektakuläre Doku „We Can’t Not“ gibt detaillierte Einblicke in der Welt der Freestyle-Skifahrer – mit Musik des burgenländischen Duos Cari Cari und dem heimischen Top-Freestyle-Skifahrer Tom Ritsch.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Zwischen Genie und Wahnsinn verschwimmen die Grenzen gerne fließend. Besonders auffallend ist das bei Extremsportlern, deren Leidenschaft für den Ottonormalverbraucher oft nur schwer zu erklären ist. Der Brite Paddy Graham ist Freestyle-Skifahrer und Filmemacher und gerät ob seiner Profession seit jeher in Erklärungsnot. „Meine gesamte Karriere lang versuche ich meiner Familie, Freunden und auch Fremden die Magie der Welt als professioneller Freeskier näherzubringen“, erzählt er zum Dokumentarfilm „We Can’t Not“, der auf Red Bull TV zu sehen ist, „warum wir von Zuhause weggehen. Wieso wir Risiken eingehen und Filme darüber drehen. Jetzt nehmen wir euch alle mit auf die Reise und liefern alle Einblicke hinter die Kulissen.“

Cari Cari (hier Stephanie Widmer) haben den Soundtrack für den Film begesteuert
Cari Cari (hier Stephanie Widmer) haben den Soundtrack für den Film begesteuert(Bild: APA/TOBIAS STEINMAURER)

Um die Faszination begreifbar zu machen, macht er sich mit einigen der besten seiner Zunft (u. a. dem Österreicher Tom Ritsch) auf nach Alaska, um auf steilen und verschneiten Hängen spektakuläre Aufnahmen zu machen. Das große Ziel: allen begreiflich zu machen, wo die Faszination dieser Leidenschaft zu verorten ist. Durch die Produktion führt niemand Geringerer als Schauspieler Sean Bean.

Für den Soundtrack zeigt sich das burgenländische Duo Cari Cari verantwortlich. „Als Teenager haben wir beide davon geträumt, Teil dieser Freeride-Welt zu sein“, so Alexander Köck und Stephanie Widmer, „bei Paddys Anfragen haben wir nicht gezögert.“ So wird auch das Burgenland alpin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
TV
06.11.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
335.994 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
120.574 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
116.644 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
2752 mal kommentiert
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
646 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Kolumnen
Blender und Ungeeignete auch wieder davonjagen
546 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr TV
„We Can‘t Not“
Freestyle: Weißer Wahnsinn aus dem Inneren erklärt
Komiker vorgeführt
Skandal um TV-Serie:„Mobbing der übelsten Sorte“
TV-Star muss gehen
ORF setzt den Sparstift beim Wiener Opernball an
TV-Kritik der „Krone“
Thomas Stipsits als René Benko: Funktioniert das?
Heute im ORF
Stipsits als Benko: Psychogramm des Wahnsinns
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf