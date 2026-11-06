Freestyle: Weißer Wahnsinn aus dem Inneren erklärt

Die spektakuläre Doku „We Can’t Not“ gibt detaillierte Einblicke in der Welt der Freestyle-Skifahrer – mit Musik des burgenländischen Duos Cari Cari und dem heimischen Top-Freestyle-Skifahrer Tom Ritsch.
Zwischen Genie und Wahnsinn verschwimmen die Grenzen gerne fließend. Besonders auffallend ist das bei Extremsportlern, deren Leidenschaft für den Ottonormalverbraucher oft nur schwer zu erklären ist. Der Brite Paddy Graham ist Freestyle-Skifahrer und Filmemacher und gerät ob seiner Profession seit jeher in Erklärungsnot. „Meine gesamte Karriere lang versuche ich meiner Familie, Freunden und auch Fremden die Magie der Welt als professioneller Freeskier näherzubringen“, erzählt er zum Dokumentarfilm „We Can’t Not“, der auf Red Bull TV zu sehen ist, „warum wir von Zuhause weggehen. Wieso wir Risiken eingehen und Filme darüber drehen. Jetzt nehmen wir euch alle mit auf die Reise und liefern alle Einblicke hinter die Kulissen.“
Um die Faszination begreifbar zu machen, macht er sich mit einigen der besten seiner Zunft (u. a. dem Österreicher Tom Ritsch) auf nach Alaska, um auf steilen und verschneiten Hängen spektakuläre Aufnahmen zu machen. Das große Ziel: allen begreiflich zu machen, wo die Faszination dieser Leidenschaft zu verorten ist. Durch die Produktion führt niemand Geringerer als Schauspieler Sean Bean.
Für den Soundtrack zeigt sich das burgenländische Duo Cari Cari verantwortlich. „Als Teenager haben wir beide davon geträumt, Teil dieser Freeride-Welt zu sein“, so Alexander Köck und Stephanie Widmer, „bei Paddys Anfragen haben wir nicht gezögert.“ So wird auch das Burgenland alpin.
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