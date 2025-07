Aktivist erstaunt: „So leicht kamen wir zur Bühne“

Festspiele kündigen neue Maßnahmen an

Die Palästinenser-Anhänger machten mit ihrer Aktion nicht nur auf ihr Anliegen aufmerksam, sondern deckten auch ein immenses Sicherheitsleck rund um die Festspiele auf. Die Festival-Verantwortlichen kündigten nun Überwachung und Kontrollen an allen Eingängen an. Besucher müssen sich daher künftig auf längere Wartezeiten einstellen. Zudem steht ab sofort mehr Aufsichtspersonal im Zuschauerraum. Und: Alle Mitarbeiter wurden angewiesen, ihre Ausweise jederzeit sichtbar zu tragen.