Alplochschlucht in Dornbirn ab sofort gesperrt

Eine der beliebten Wanderweg in Dornbirn ist ab sofort nicht mehr begehbar. Die Zuständigen der Stadt Dornbirn musste die Alplochschlucht aus Sicherheitsgründen komplett sperren. Grund für die plötzliche Maßnahme sind Arbeiten an der darüber liegenden Ebniterstraße.
Durch die Bautätigkeiten besteht auf den unterhalb der Ebniterstraße verlaufenden Wanderwegen eine massiv erhöhte Steinschlaggefahr. Um kein Risiko einzugehen, wurde ein ausdrückliches Betretungsverbot für den gesamten Schluchtbereich ausgesprochen. Die Sperre bleibt auch über die gesamten Wintermonate hinweg aufrecht. Mit einer raschen Öffnung ist vorerst nicht zu rechnen: Bevor die Wege wieder freigegeben werden, stehen im Frühjahr 2027 umfangreiche Felsräumungsarbeiten auf dem Programm.
Rappenlochschlucht bleibt geöffnet
Naturbegeisterte haben vorerst dennoch eine Alternative in der unmittelbaren Umgebung. Die benachbarte Rappenlochschlucht ist von den aktuellen Einschränkungen nicht betroffen. Sie bleibt für Wanderer bis zum endgültigen Wintereinbruch uneingeschränkt zugänglich. Die Stadtverwaltung Dornbirn appelliert eindringlich, die Absperrungen im Alploch im eigenen Interesse unbedingt zu respektieren.
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