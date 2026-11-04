Alplochschlucht in Dornbirn ab sofort gesperrt

Durch die Bautätigkeiten besteht auf den unterhalb der Ebniterstraße verlaufenden Wanderwegen eine massiv erhöhte Steinschlaggefahr. Um kein Risiko einzugehen, wurde ein ausdrückliches Betretungsverbot für den gesamten Schluchtbereich ausgesprochen. Die Sperre bleibt auch über die gesamten Wintermonate hinweg aufrecht. Mit einer raschen Öffnung ist vorerst nicht zu rechnen: Bevor die Wege wieder freigegeben werden, stehen im Frühjahr 2027 umfangreiche Felsräumungsarbeiten auf dem Programm.