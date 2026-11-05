Wien für eine Woche wieder Zirkuskunst-Hauptstadt

Dass es auch in Österreich genug Talent gibt, zeigt die Rückkehr von „Go Fishing“ aus dem letztjährigen Programm. Die Aufführung ruft die – ebenso wahre – Geschichte der jüdischen Zirkuskünstlerin Irene Bento in Erinnerung, die der Ermordung durch die Nazis nur mit der Hilfe der Zirkusdynastie Althoff entging. Insgesamt stehen bis 13. November zehn Darbietungen zur Auswahl. Die kluge Programmierung bietet die Gelegenheit, auch gleich mehrere Programmpunkte hintereinander genießen zu können.