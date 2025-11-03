Hochseilakt zwischen Kunst und Zirkus in Wien

Unbekümmert aus dem vollen Repertoire der Zirkuskunst, von Akrobatik über Messerwerfen bis Clownerie, bedienen sich etwa Èdouard Peurichard mit „Le Repos du Guerrier“ (die Erholung des Kriegers) über das Leben als Zirkuskünstler und die heimische Produktion „Food“, die aus dem Akt des Essens eine surreale Konsumkritik macht. Die Kartenpreise bewegen sich nur zwischen 13 und 20 Euro (zum Teil für zwei Aufführungen im Doppelpack), gratis gibt es zudem „195-05-21“ zu sehen, in dem das Kabelwerk selbst zum artistischen Parcours wird.