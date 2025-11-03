Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„On The Edge“-Festival

Hochseilakt zwischen Kunst und Zirkus in Wien

Wien
03.11.2025 10:59
Die Grenzen zwischen Akrobatik und Ausdruckstanz lösen sich in der französischen Produktion ...
Die Grenzen zwischen Akrobatik und Ausdruckstanz lösen sich in der französischen Produktion „Souffle“ (dt: Atme) auf.(Bild: Thomas Bohl)

Ein Zirkuszelt wird nicht aufgebaut, doch zehn Tage lang steht Wien ganz im Zeichen der Zirkuskunst – mit Betonung auf Kunst: An drei Spielorten gibt es bis 15. November österreichische und gefeierte internationale Produktionen zu sehen, die als Kunststück und Kunstwerk gleichermaßen funktionieren.

0 Kommentare

Bereits an den letzten beiden Ausgaben des Wiener Kultursommers war es an der eigenen Programmschiene dafür zu erkennen: Zirkus kann unterhalten und zugleich Kunstansprüche erfüllen. Der Trend, der in anderen Ländern bereits eine Selbstverständlichkeit ist, kommt nun auch in Österreich zusehends an. Als Beleg dafür kann dienen, dass das alljährliche Zirkuskunstfestival „On The Edge“ heuer an gleich drei Spielorten stattfindet.

Internationale Klassiker des neuen Zirkus erstmals zu sehen
Zehn Produktionen sind an den drei Spielorten – Kabelwerk, Dschungel Wien und Theater am Werk Petersplatz – zu sehen, vier davon sind österreichische. Die Eigenproduktion „Go Fishing“ etwa verwandelt ein unbekanntes Kapitel Zeitgeschichte in eine akrobatische Performance: das Überleben der jüdischen Zirkuskünstlerin Irene Bento durch die Hilfe des Nationalcirkus-Begründers Adolf Althoff. An internationalen Darbietungen sind einige spezielle Gustostückerln zu sehen.

Seit über 30 Jahren tourt Jörg Müller mit „Mobile“
Seit über 30 Jahren tourt Jörg Müller mit „Mobile“(Bild: Alejandra Barragán)
Der Zirkusartist als müder Ritter: „Le Repos du Guerrier“ von Èdouard Peurichard
Der Zirkusartist als müder Ritter: „Le Repos du Guerrier“ von Èdouard Peurichard(Bild: Pierre PLANCHENAULT)
Die Hektik in „Food“ regt gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken an.
Die Hektik in „Food“ regt gleichermaßen zum Lachen wie zum Nachdenken an.(Bild: Jona Harnischmacher)

Schon seit 1994 wollen Besucher rund um die Welt das Jonglier-Meisterstück „Mobile“ von Jörg Müller immer wieder sehen. Er braucht dafür nur fünf aufgehängte Metallröhren, die er in Bewegung hält und ihnen geradezu hypnotische Bewegungsmuster entlockt. Schon seit immerhin zehn Jahren hat die französische Truppe „L‘Eolienne“ ihr Stück „Souffle“ im Programm, das für die Verbindung von Tanz und Akrobatik weltweit Maßstäbe setzte.

Lesen Sie auch:
Der Zuspruch sichert den Fortbestand des Festivals ab.
Zufriedene Bilanz
Kultursommer schloss wieder mit Besucherplus
02.09.2025

Unbekümmert aus dem vollen Repertoire der Zirkuskunst, von Akrobatik über Messerwerfen bis Clownerie, bedienen sich etwa Èdouard Peurichard mit „Le Repos du Guerrier“ (die Erholung des Kriegers) über das Leben als Zirkuskünstler und die heimische Produktion „Food“, die aus dem Akt des Essens eine surreale Konsumkritik macht. Die Kartenpreise bewegen sich nur zwischen 13 und 20 Euro (zum Teil für zwei Aufführungen im Doppelpack), gratis gibt es zudem „195-05-21“ zu sehen, in dem das Kabelwerk selbst zum artistischen Parcours wird.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
10° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 11. Simmering
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 14. Penzing
9° / 11°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 19. Döbling
9° / 12°
Symbol einzelne Regenschauer
Wien 21. Floridsdorf
10° / 13°
Symbol einzelne Regenschauer

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Arbeiter stürzt mit Kran von Autobahnbrücke in Tod
170.095 mal gelesen
Am Freitagvormittag stürzte hier ein Kran in die Tiefe.
Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
143.661 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
120.368 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Wien
Ehemann festgenommen
Schläge und Drohungen: Tochter (15) rettet Mutter
Geschenke für Hartberg
Diese zwei Patzer sorgen für Frust bei der Austria
Hier alle Highlights
114 km/h! Rapids Traumtor gegen Sturm im Video
„On The Edge“-Festival
Hochseilakt zwischen Kunst und Zirkus in Wien
Auf der Südosttangente
Wien: Unfall verursachte 18 Kilometer langen Stau
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf