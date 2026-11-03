LASK fordert Bratislava ++ Raptors-Sieg ohne Pöltl

Der LASK will heute Abend den zweiten Sieg in der Champions League holen, Österreichs Handballer wollen mit vier Punkten in die EM-Qualifikation starten und die Toronto Raptors siegen ohne Jakob Pöltl – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 3. November.