Mindestsicherung in Tirol wurde jetzt neu geregelt

Keinen Anspruch mehr auf Mindestsicherung haben subsidiär Schutzberechtigte in Tirol seit dem 1. Juli. Wie in anderen Bundesländern auch, werden die Betroffenen nun im System der Grundversorgung betreut. An der entsprechenden Umstellung wurde seitens des Landes in Zusammenarbeit mit NGOs, der Tiroler Soziale Dienste GmbH (TSD) sowie weiteren Systempartnern schon länger gearbeitet. „Uns war wichtig, die Umstellung verantwortungsvoll umzusetzen und niemanden zurückzulassen“, betont LHStv Philip Wohlgemuth von der SPÖ.