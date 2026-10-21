Harry will für Meghan Dianas Rachekleid ersteigern

Harry will eine Lösung finden

Er sehnt sich auch nach einer Versöhnung mit der Königsfamilie, aus der er 2020 mit Meghan, die er 2018 geheiratet hatte, geflohen war. Die Spannungen in der britischen Royal Family seien etwas, das viele Menschen fasziniere, weil sie es auf sich selbst und ihre eigenen Familien übertragen könnten, so Harry. „Es gibt Konflikte zwischen Geschwistern. Es gibt kaputte Beziehungen zwischen Kindern und ihren Eltern. Das begegnet mir die ganze Zeit, wenn ich mit Menschen spreche.“