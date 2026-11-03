Wegen Angriffen: Asien-Cup muss verschoben werden

Wegen der Angriffe durch die jemenitische Houthi-Miliz auf Saudi-Arabien hat der asiatische Fußballverband AFC den geplanten Asien-Cup verschoben. Statt vom 7. Jänner bis 5. Februar 2027 soll das Turnier vom 23. Dezember 2027 bis 21. Jänner 2028 in Saudi-Arabien stattfinden, wie die AFC mitteilte. Schon zuvor waren mehrere in Saudi-Arabien geplante Sportveranstaltungen verschoben oder an einen anderen Ort verlegt worden.