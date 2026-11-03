37-Jähriger ging mit Messer und Axt auf Frau los

In einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Geidorf dürfte am Montag gegen 18 Uhr ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert sein. Was zunächst in einer verbalen Auseinandersetzung begann, endete für eine 45-jährige Frau in einer Tragödie. Im Verlauf des Streits dürfte der 37-jährige Tatverdächtige seine Nachbarin mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt attackiert haben. Die Frau erlitt dabei mehrere schwere Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich sowie zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper. Die 45-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Sie befindet sich im künstlichen Tiefschlaf.