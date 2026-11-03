37-Jähriger ging mit Messer und Axt auf Frau los

Am Montagabend dürfte ein Nachbarschaftsstreit in Graz eskaliert sein. Ein 37-Jähriger steht im Verdacht, seine 45-jährige Nachbarin mit einem Messer und einer Axt attackiert zu haben. Die Frau wurde lebensgefährlich verletzt. Der 37-Jährige wurde festgenommen.
In einem Mehrparteienhaus im Grazer Bezirk Geidorf dürfte am Montag gegen 18 Uhr ein Streit zwischen Nachbarn eskaliert sein. Was zunächst in einer verbalen Auseinandersetzung begann, endete für eine 45-jährige Frau in einer Tragödie. Im Verlauf des Streits dürfte der 37-jährige Tatverdächtige seine Nachbarin mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt attackiert haben. Die Frau erlitt dabei mehrere schwere Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich sowie zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen am Oberkörper. Die 45-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in das LKH Graz eingeliefert. Sie befindet sich im künstlichen Tiefschlaf.
Mutmaßlicher Täter wählte Notruf
Der 37-Jährige wählte nach dem Vorfall selbst den Notruf. Polizisten nahmen den Mann noch am Tatort fest. Bei einer anschließenden Einvernahme zeigte er sich geständig, seine Nachbarin mit Messer und Axt attackiert zu haben. Eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Der Mann gab an, dass er sich lediglich gegen die Frau verteidigen wollte. Der 37-Jährige erlitt keine Verletzungen.
Noch kein Motiv bekannt
Die mutmaßlichen Tatwaffen, ein Küchenmesser und eine Axt, wurden am Tatort sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht. Die Ermittlungen zum Motiv des Tatverdächtigen sowie Umfelderhebungen zu möglicherweise zurückliegenden Nachbarschaftsstreitigkeiten laufen. Der Grund des Streits und die genauen Hintergründe der Gewalttat sind bislang ungeklärt.
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