Nach Brand in Wohnsiedlung: Feuer wurde gelegt!

Brandwohnung nicht mehr bewohnbar

Wie die Polizei am Samstag, eine Woche später, informiert, handelte es sich um vorsätzliche Brandstiftung. Als Verdächtiger wurde ein 27-jähriger Bewohner des Hauses festgenommen. Genauere Details, auch über die Höhe des entstandenen Schadens, waren vorerst nicht bekannt. Die Wohnung, in der der Brand gelegt wurde, ist nicht mehr bewohnbar. Auch umliegende Parteien waren stark beschädigt.