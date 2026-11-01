Brand: Stromausfall im Süden der Stadt Salzburg

Wegen eines Brandes in einer Trafostation ist am Sonntag um 17.30 Uhr in den Stadteilen Aigen und der Alpenstraße und in den Orten Anif, Elsbethen, Wiestal und Strubklamm der Strom ausgefallen. Arbeiter der Salzburg AG haben direkt an der Störung gearbeitet. Seit kurz vor 19 Uhr ist der Strom überall zurück.