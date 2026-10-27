Nach Panne muss AMS jetzt Millionen zurückzahlen

135 Millionen über drei Jahre

Das Bundesverwaltungsgericht gab im Oktober 2023 noch dem AMS recht. Die Linzerin ging weiter zum Verwaltungsgerichtshof. Und der stellte mit Erkenntnis vom 3. Juli 2026 klar: Die sozial gestaffelten Beiträge müssen bei der Berechnung berücksichtigt werden. Das Arbeitslosengeld habe sich am tatsächlichen Nettoeinkommen zu orientieren. Der Bund muss der Frau zudem 1346,40 Euro an Verfahrenskosten ersetzen.

Was für die Linzerin eine faire Entschädigung bedeutet, summiert sich für das AMS zu einem Brocken: Rund 135 Millionen Euro müssen nach „Krone“-Informationen über drei Jahre an eine sechsstellige Zahl von Betroffenen zurückfließen.