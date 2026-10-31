„AMS-Opfer“ erhalten heuer bis zu 2500 Euro zurück

Aus kleinen Beträgen wurde eine große Summe

Jetzt ist klar, was das für die 250.000 Betroffenen bedeutet. Im Schnitt fehlten rund 1,10 Euro pro Tag – und im Schnitt winken 400 Euro Nachzahlung. Freilich gibt es aber auch Betroffene, die fürstlicher entschädigt werden. Wer etwa mehr als zwei Euro täglich zu wenig bekam und drei Jahre durchgehend in Bezug war, kommt auf rund 2500 Euro. Betroffen sind insgesamt – wie bereits berichtet – rund 250.000 Personen. Gesamtkosten, wie die „Krone“ berichtete: rund 135 Millionen Euro. Das AMS rollt alle Fälle von Arbeitslosengeld- und Notstandshilfebeziehern amtswegig auf. Arbeitsministerin Korinna Schumann (SPÖ) lässt keinen Zweifel: „Den Menschen steht diese Nachzahlung zu.“ Und sie müssen dafür zumindest selbst nichts tun.