Nachhilfebedarf in Vorarlberg auf Rekordniveau

790 Euro für Nachhilfe pro Kind und Jahr

Je mehr Nachhilfestunden konsumiert werden, desto höher ist die finanzielle Belastung für die Eltern. Im Durchschnitt zahlen Eltern rund 790 Euro pro Nachhilfe-Schulkind und Jahr für die Förderstunden – 2022 waren es gerade einmal 580 Euro. Die Gesamtausgaben für Nachhilfe in Vorarlberg belaufen sich nach Schätzungen des IFES auf jährlich rund neun Millionen Euro. Etwa die Hälfte der Haushalte, die in Nachhilfe investieren, fühlen sich durch diese Kosten finanziell spürbar belastet. Für 44 Prozent der Eltern, die gerne bezahlte Nachhilfe für ihre Kinder gehabt hätten, waren Kostengründe ausschlaggebend, diese nicht in Anspruch nehmen zu können.