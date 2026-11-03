Modernes Tierheim im Tiroler Unterinntal geplant

Vor rund einem Jahr wurde das Katzenheim des Tierschutzvereins für Tirol am Pirchanger in Schwaz geschlossen. Es hätte grundlegend saniert werden müssen, um langfristig die behördlichen Auflagen zu erfüllen, hieß es damals. Die Samtpfoten wurden auf das Tierheim Mentlberg in Innsbruck und auf jenes in Wörgl (Bezirk Kufstein) aufgeteilt.