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Modernes Tierheim im Tiroler Unterinntal geplant

Tirol
03.11.2026 07:00
Das Tierheim Wörgl ist in die Jahre geraten und wird wohl zeitnah ersetzt.
Das Tierheim Wörgl ist in die Jahre geraten und wird wohl zeitnah ersetzt.(Bild: Tierschutzverein für Tirol)
Porträt von Peter Freiberger
Von Peter Freiberger

Nach der Schließung des Katzenheims in Schwaz will der Tierschutzverein für Tirol in ein neues Tierheim Unterland investieren. Außerdem tritt er Vorwürfen entgegen, in Schwaz würden keine Katzen mehr betreut.

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Vor rund einem Jahr wurde das Katzenheim des Tierschutzvereins für Tirol am Pirchanger in Schwaz geschlossen. Es hätte grundlegend saniert werden müssen, um langfristig die behördlichen Auflagen zu erfüllen, hieß es damals. Die Samtpfoten wurden auf das Tierheim Mentlberg in Innsbruck und auf jenes in Wörgl (Bezirk Kufstein) aufgeteilt.

Zitat Icon

Im geplanten neuen Tierheim Unterland sollen rund 100 Katzen, acht bis zehn Hunde und rund 20 Klein- bzw. Wildtiere Unterkunft finden.

Veronika Rom-Erhard, Obfrau Tierschutzverein für Tirol

Bild: Christof Birbaumer

Der Tierschutzverein hatte angekündigt, am Pirchanger auch nach der Schließung weiter Katzen zu betreuen. Nun wandte sich ein Kritiker mit der Behauptung an die „Krone“, dass es sich dabei um eine völlige Fehlinformation gehandelt habe.

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25 Samtpfoten leben derzeit im Katzenheim Schwaz, das nun vor dem Verkauf steht.
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Trotz Verkauf: Hoffnung für Tiroler Katzenheim
25.09.2025

Auffällige Katzen werden gemeldet
Dem entgegnet Veronika Rom-Erhard, die Obfrau des Tiroler Tierschutzvereins, mit der Aussage, dass es dort keine wilden Katzen mehr gebe, die Betreuung benötigten. Dies sei das Ergebnis konsequenter Tierschutzarbeit von 30 Jahren. Außerdem habe der Käufer der Liegenschaft zugesichert, jede auffällige Katze dem Tierschutzverein umgehend zu melden. 

Neuer Standort zwischen Schwaz und Wörgl
Weil auch das verbleibende Tierheim Wörgl baufällig ist, plant der Tierschutzverein jetzt ein neues, hochmodernes Tierheim Unterland zwischen Schwaz und Wörgl. Die Verhandlungen würden laufen, Baubeginn könnte schon im Sommer 2027 sein.

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