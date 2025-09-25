Vorteilswelt
Vermächtnis gewahrt

Trotz Verkauf: Hoffnung für Tiroler Katzenheim

Tirol
25.09.2025 11:00
25 Samtpfoten leben derzeit im Katzenheim Schwaz, das nun vor dem Verkauf steht.
25 Samtpfoten leben derzeit im Katzenheim Schwaz, das nun vor dem Verkauf steht.(Bild: privat)

Der Tierschutzverein für Tirol verkauft das Katzenheim in Schwaz im Tiroler Unterland, weil es sonst mit enormen Kosten saniert werden müsste. Dem Vermächtnis des früheren Besitzers wird man aber gerecht. Doch es gibt Kritik.

0 Kommentare

Das Katzenheim am Pirchanger gibt es seit 1985. Das Haus gehörte ursprünglich dem Rechtsanwalt Liberat Schlatzer, der das Gebäude nach seinem Tod den Katzen vererbt hat. Vor Jahren hat der Tierschutzverein für Tirol das Katzenheim übernommen. Jetzt wechselt das Gebäude jedoch den Besitzer.

