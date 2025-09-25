Trotz Verkauf: Hoffnung für Tiroler Katzenheim

Das Katzenheim am Pirchanger gibt es seit 1985. Das Haus gehörte ursprünglich dem Rechtsanwalt Liberat Schlatzer, der das Gebäude nach seinem Tod den Katzen vererbt hat. Vor Jahren hat der Tierschutzverein für Tirol das Katzenheim übernommen. Jetzt wechselt das Gebäude jedoch den Besitzer.