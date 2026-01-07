Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ausgerechnet!

Roberts hielt „Notting Hill“ für dümmste Film-Idee

Society International
07.01.2026 11:04
Julia Roberts war von der Idee zum Film „Notting Hill“ zuerst wenig angetan.
Julia Roberts war von der Idee zum Film „Notting Hill“ zuerst wenig angetan.(Bild: APA/Mike Coppola/Getty Images for The Gotham Film & Media)

Ausgerechnet! US-Schauspielerin Julia Roberts ist laut eigenen Worten bei dem Drehbuch zu einer ihrer erfolgreichsten und von den Fans bis heute heiß geliebten Rollen erst skeptisch gewesen. 

0 Kommentare

„Ich erinnere mich, als mein Agent mich wegen ,Notting Hill‘ anrief. Ich dachte nur, das klingt nach der dümmsten Idee für einen Film, die ich mir vorstellen kann“, sagte die 58-Jährige dem Branchenblatt „Deadline“.  Doch dann habe sie das Drehbuch gelesen und gedacht: „Oh. Das ist ja hinreißend. So witzig.“

In der romantischen Komödie aus dem Jahr 1999 spielt Roberts eine bekannte Schauspielerin, die sich in einen Buchladen-Besitzer, gespielt von Hugh Grant (65), verliebt.

Lesen Sie auch:
Millionen Fans sind begeistert: Die Hollywood-Diva ganz natürlich ohne Make-up. 
„Pretty Woman“
Julia Roberts begeistert Fans ganz ohne Make-up!
17.12.2025
„Jetzt sind sie 21“
Julia Roberts teilt süßes Babyfoto der Zwillinge
29.11.2025

Roberts hatte 2004 der britischen Vogue gesagt, dass die Rolle „eines der schwierigsten Dinge, die ich je machen musste“ gewesen sei: „Ich habe mich so unwohl gefühlt!“ Sie habe nicht gewusst, wie sie diese Person spielen sollte, sagte Roberts weiter.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Österreich
Teuerung zu hoch: Geduld der Österreicher am Ende
106.323 mal gelesen
14 Prozent der Österreicher sehen gar keine Erholung der Wirtschaft – Teuerung und hohe Kosten ...
Oberösterreich
„Familie lebt nun auf 85 statt 110 Quadratmetern“
101.871 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Oberösterreich gibt es rund 190.000 gemeinnützige Wohnungen – davon 120.000 zur Miete, 60.000 ...
Ski Alpin
Überraschungsdame schreibt Ski-Geschichte
91.918 mal gelesen
Noa Szollos
Mehr Society International
Ikone wird beigesetzt
Ehemann verrät: Brigitte Bardot an Krebs gestorben
Ausgerechnet!
Roberts hielt „Notting Hill“ für dümmste Film-Idee
Aufruf war ein Fake
Mickey Rourke will keine Spenden: „Ist peinlich!“
Ehe-Aus besiegelt
Nicole Kidman und Keith Urban: Scheidung ist durch
Aufruf von Island-Star
Björk: „Grönländer, erklärt eure Unabhängigkeit!“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf