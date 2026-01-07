Roberts hielt „Notting Hill“ für dümmste Film-Idee

„Ich erinnere mich, als mein Agent mich wegen ,Notting Hill‘ anrief. Ich dachte nur, das klingt nach der dümmsten Idee für einen Film, die ich mir vorstellen kann“, sagte die 58-Jährige dem Branchenblatt „Deadline“. Doch dann habe sie das Drehbuch gelesen und gedacht: „Oh. Das ist ja hinreißend. So witzig.“