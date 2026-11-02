Arbeiterkammer erstritt Geld für Küchenhilfe

Intervention zeigte Wirkung

Die Experten nahmen die Abrechnung unter die Lupe, stellten die fehlerhafte Kündigungsfrist fest und forderten die zustehende Kündigungsentschädigung ein. Der Gastronom lenkte ein und zahlte dem Mann die ausstehende Summe nach. Insgesamt erhielt der Küchenhelfer 2590,17 Euro brutto beziehungsweise 1592,54 Euro netto. AK-Präsident und ÖGB-NÖ-Vorsitzender Markus Wieser rät deshalb, bei jeder Beendigung eines Dienstverhältnisses genau hinzuschauen: „Unsere Experten kontrollieren die Ansprüche und Abrechnungen mit Argusaugen und stehen dann den Mitgliedern bei der Durchsetzung ihres guten Rechts mit Rat und Tat zur Seite.“