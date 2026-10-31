Nach Verletzungsschock: „Ich bin extrem stolz“

Leider blieb es aber nicht bei zweien: Während Hamzic nach fast einer Stunde – wie schon vor zwei Wochen – wegen Kreislaufproblemen zu Boden ging, kugelte sich zu allem Überfluss dann auch noch Greta Spinn die Schulter aus. Salzburg gelang dann zu zehnt sogar fast der Ausgleich. „Ich bin extrem stolz auf jede Einzelne“, sagte Trainer Dusan Pavlovic, der sich wie alle anderen erst einmal sammeln musste . . .