Weitere Kritik an Stadion-Plänen für die Austria

Die Pläne von Bürgermeister Bernhard Auinger, ein Stadion für den Fußballverein Austria Salzburg im Sportzentrum Nord zu errichten, schlagen weiter hohe Wellen. Etwa bei den im Sportzentrum ansässigen Vereinen. „Wenn der Bürgermeister schon seit Anfang des Jahres an diesem Plan arbeitet, stellt sich die Frage, warum er keine Zeit gefunden hat, mit den Nutzern des Ortes in Kontakt zu treten“, sagt Ferdinand Gugenberger, Präsident des Leichtathletikverbands und fügt hinzu: „Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass die Leichtathletik im Sportzentrum Nord vor einem möglichen Aus steht.“ Erst vor wenigen Jahren wurde die Anlage um vier Millionen Euro erneuert.