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Weitere Kritik an Stadion-Plänen für die Austria

Salzburg
01.11.2026 11:00
Die Austria braucht bald ein neues Stadion.
Die Austria braucht bald ein neues Stadion.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Die verschiedenen Vereine im Salzburger Sportzentrum Nord wurden über die Pläne nicht informiert. Jetzt hat sich auch der Leichtathletikverband und ein ansässiger Fußballverein in der Causa zu Wort gemeldet...

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Die Pläne von Bürgermeister Bernhard Auinger, ein Stadion für den Fußballverein Austria Salzburg im Sportzentrum Nord zu errichten, schlagen weiter hohe Wellen. Etwa bei den im Sportzentrum ansässigen Vereinen. „Wenn der Bürgermeister schon seit Anfang des Jahres an diesem Plan arbeitet, stellt sich die Frage, warum er keine Zeit gefunden hat, mit den Nutzern des Ortes in Kontakt zu treten“, sagt Ferdinand Gugenberger, Präsident des Leichtathletikverbands und fügt hinzu: „Wir haben aus der Zeitung erfahren, dass die Leichtathletik im Sportzentrum Nord vor einem möglichen Aus steht.“ Erst vor wenigen Jahren wurde die Anlage um vier Millionen Euro erneuert.

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Kritik kommt auch vom Fußballverein Fortuna Salzburg. Mit 200 Mitgliedern kümmert er sich vor allem um Kicker-Nachwuchs. Der Klub begrüßt zwar Investitionen in den Sport, aber „gleichzeitig ist es uns wichtig, dass die Zukunft bestehender Vereine berücksichtigt.“

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