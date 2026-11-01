„Es ist mehr Geld für Wohnbau vorhanden“

21 Millionen Euro zum Kauf von Eigentumswohnungen

SPÖ-Klubobmann Max Maurer fordert daher eine Zweckwidmung dieser Mittel für den Wohnbau. „Mit der Widmung wäre mehr Geld für den Wohnbau vorhanden“, stellt er klar. Am Mittwoch wird dies Thema in der Landtagssitzung sein. Auch üben die Sozialdemokraten Kritik am aktuellen Fördersystem mit Einmalzuschuss. Sie würden sich eine Rückkehr zum „alten“ System wünschen. Statt des Einmalzuschusses hat es einen Kredit vom Land gegeben, welcher über 20 Jahre mit fixen Zinsen zurückbezahlt wurde. Die Rückzahlungen der Kredite fließen immer noch in das Landesbudget.