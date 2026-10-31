„Jesus“-Rufe und Böller statt Randale in Salzburg

„Kommen, mitreden, ein Zeichen setzen“, hieß es eigentlich auf diversen Plattformen wie Instagram oder TikTok zu Halloween. Es handelte sich um Protestaufrufe mit dem Slogan „Gen Z regelt“ gegen hohe Lebenserhaltungskosten. Um 14 Uhr hätten sie beginnen sollen. Doch weder am Residenzplatz noch beim Hauptbahnhof waren Kundgebungen zu sehen, wie ein Lokalaugenschein der „Krone“ am Gruseltag zeigte. Stattdessen brüllte eine Frau am Südtiroler Platz in ein Megafon: „Jesus ist der einzige Weg zum Himmel!“ Nur dort waren zwei Plakate zu lesen: Eines davon war ein Bibelvers.