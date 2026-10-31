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Tormann Schierl:

„Ich gehe in Salzburg von einer Topleistung aus“

Red Bull Salzburg
31.10.2026 23:30
Domenik Schierl ist seit 2019 bei Austria Lustenau.
Domenik Schierl ist seit 2019 bei Austria Lustenau.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Sebastian Steinbichler

Sieben Spiele gegen Red Bull Salzburg, 33 Gegentore – diese Bilanz macht Austria Lustenaus Tormann Domenik Schierl aber nichts aus. Der 32-Jährige hofft mit seiner Mannschaft am Sonntag auf die nächste Überraschung nach dem Cup-Aufstieg unter der Woche gegen Sturm Graz. 

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„Mein Ego ist groß. Aber 13 Gegentore in drei Spiele haben auch mit mir etwas gemacht. Deshalb war der Aufstieg gegen Sturm sehr wichtig für das Selbstvertrauen.“ So blickt Austria Lustenaus Tormann Domenik Schierl auf die Cup-Überraschung gegen die Grazer (3:2-Heimsieg) am vergangenen Donnerstag zurück. Am Sonntagnachmittag (14.30, live auf Sky) sind die Vorarlberger bei den Bullen gefordert.

„Wir sind sicher nicht chancenlos“
Für den St. Johanner ist es ein besonderes Duell. Schließlich kickte er selbst einst in der Bullen-Akademie und lernte dabei von Größen wie Herbert Ilsanker, Hans Leitert und Heinz Arzberger. „Die haben mir viel ermöglicht“, sagte der Goalie. In den Spielen gegen Salzburg machte er bislang aber keine guten Erfahrungen.

Domenik Schierl im Jahr 2013 mit Alexander Walke und Alexander Schlager (von links).
Domenik Schierl im Jahr 2013 mit Alexander Walke und Alexander Schlager (von links).(Bild: GEPA)

In sieben Partien setzte es 33 Gegentore für den Schlussmann, im Schnitt also fast fünf. „Darüber mache ich mir aber gar keine Gedanken. Klar wird es schwierig. Aber: Ich gehe davon aus, dass wir eine Topleistung bringen. Auch wenn das vielleicht dumm klingt“, erklärte Schierl. Salzburg habe sich in dieser Saison gerade gegen kleinere Teams schwergetan. „Wir sind sicher nicht chancenlos“, will der Routinier nach Sturm gleich den nächsten Großen ärgern.

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Routinierter Tormann fühlt sich topfit
Dafür muss auch der Pongauer aber über sich hinauswachsen. Die Vorzeichen stehen gut. „So fit wie jetzt habe ich mich mit Mitte 20 nicht gefühlt. Ich kann mir noch viele Jahre als Fußballer vorstellen und mache auch viel dafür, dass es so bleibt.“

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