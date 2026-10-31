„Ich gehe in Salzburg von einer Topleistung aus“

In sieben Partien setzte es 33 Gegentore für den Schlussmann, im Schnitt also fast fünf. „Darüber mache ich mir aber gar keine Gedanken. Klar wird es schwierig. Aber: Ich gehe davon aus, dass wir eine Topleistung bringen. Auch wenn das vielleicht dumm klingt“, erklärte Schierl. Salzburg habe sich in dieser Saison gerade gegen kleinere Teams schwergetan. „Wir sind sicher nicht chancenlos“, will der Routinier nach Sturm gleich den nächsten Großen ärgern.