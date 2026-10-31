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Große Erleichterung bei St. Johann nach Sieg

Salzburg: Sport-Nachrichten
31.10.2026 20:08
Hielt die Null: Manuel Wallinger.
Hielt die Null: Manuel Wallinger.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

St. Johann mit erstem Dreier seit vier Spielen. Das wurde in der Kabine dann auch dementsprechend gefeiert. Hallein mit einem Punkt trotz doppelter Unterzahl bei den Ried Amateuren.

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Der letzte Sieg datierte vom 19. September. Seitdem musste St. Johann in der Regionalliga Nord auf einen Dreier warten. Umso schöner war der gestrige 2:0-Erfolg gegen Vorwärts Steyr. „Das ist für uns top, auch eine große Erleichterung“, meinte Manuel Waltl kurz nach den ersten Feierlichkeiten in der Kabine.

Zitat Icon

Wir wollten unbedingt gewinnen, haben gewusst, dass daheim alles geht

Manuel Waltl

Bild: Andreas Tröster

Zuletzt haben sich die Pongauer einfach nicht belohnt. Gestern klappte dies dank der Tore von Uzunov und Hassanin wieder. „Wir wollten unbedingt gewinnen, haben gewusst, dass daheim alles geht“, erklärte Waltl. Auch für die Tabelle war der Sieg wichtig, so bleibt man weiter im gesicherten Mittelfeld.

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Hallein mit Punkt in Ried
Davon ist Hallein noch etwas entfernt. Doch die Salinenstädter sorgten bei den Ried Amateuren für ein Ausrufezeichen: Trotz zweifacher Unterzahl (Memic und Hamzic kassierten jeweils wegen Fouls Rot) nahmen sie durch das 0:0 einen Punkt mit. „In Unterzahl haben wir anders agiert, es passabel gemacht. Die besten zwei Möglichkeiten in der zweiten Hälfte hatten wir“, sagte Trainer Christoph Lessacher.

Regionalliga Nord: Ried Amateure – Hallein 0:0. Rote Karten: Memic (50.), Hamzic (beide H, 71., beide Foul). – St. Johann – Vorwärts Steyr 2:0 (1:0). Tore: Uzunov (24.), Hassanin (53.).

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