Große Erleichterung bei St. Johann nach Sieg

Hallein mit Punkt in Ried

Davon ist Hallein noch etwas entfernt. Doch die Salinenstädter sorgten bei den Ried Amateuren für ein Ausrufezeichen: Trotz zweifacher Unterzahl (Memic und Hamzic kassierten jeweils wegen Fouls Rot) nahmen sie durch das 0:0 einen Punkt mit. „In Unterzahl haben wir anders agiert, es passabel gemacht. Die besten zwei Möglichkeiten in der zweiten Hälfte hatten wir“, sagte Trainer Christoph Lessacher.