Aufbegehren im Keller an drei Orten zugleich

Am Tag nach dem Spitzenspiel der Hinrunde fand die Rebellion der Nachzügler in der Salzburger Liga statt. Schwarzach machte wichtige Meter mit dem zweiten Saisonsieg gegen Thalgau. Weil Neumarkt und Berndorf ebenso anschrieben, hat nun Aufsteiger ATSV die rote Laterne über.
Los ging‘s am Super-Samstag bereits zu Mittag in Siezenheim und Golling. Ersteres prolongierte gegen giftige Anifer seinen Negativlauf mit der siebten Niederlage in Folge und ist nach dem 1:5 an die drittletzte Stelle zurückgefallen. Einen Glanztag erwischte Anifs Bruno Ramos, der einen Dreierpack schnürte. „Ich hatte eher erwartet, dass der erste Hattrick von uns von Hödl käme, bin aber auch damit einverstanden“, grinste Co-Trainer Fabian Tribl. Immerhin: Sein Team bleibt nur fünf Punkte hinter der Spitze, kann zum Kehraus Ex-Leader Straßwalchen noch in die Suppe spucken.
Vergangene Saison haben wir 33 Punkte geholt. Heuer haben wir im Herbst schon 31. Verrückt, was ein paar Änderungen bewirken können.
Anifs Fabian Tribl hatte gut lachen
Derweil ärgerte sich Golling über einen unerwarteten Ausschluss kurz vor Seitenwechsel. Weil bei einem Zweikampf an der Seitenlinie ein Henndorfer Richtung Tribüne kugelte, sah Gollings vorverwarnter Steiner trotz Einwurfs für die Tennengauer (!) die Ampelkarte. Offizielle Begründung: Foulspiel. „Nur deshalb sind wir nicht mehr Erster in der Fair-Play-Wertung“, war Trainer Philip Buck fassungslos. War seinem Team aber egal. Auch in 50 Minuten Unterzahlspiel schaffte es der Liganeuling, mit 3:2 zu gewinnen. „Endlich haben wir ein knappes Spiel mal auf unsere Seite gebracht“, war Buck erleichtert. Wenig überraschend resümierte Henndorf-Coach Thomas Höltschl: „Wohl eine der bittersten Niederlagen bislang überhaupt.“
Negativlauf mit Umstellung beendet
Am Nachmittag riss der Negativlauf von Bramberg nach neun sieglosen Ligapartien. Obwohl die Pinzgauer Rammler kurz nach Seitenwechsel wegen Tätlichkeit verloren, bezwangen die Wildkogler Eugendorf mit 4:1. Schlüssel zum Erfolg: „Wir haben zum ersten Mal auf Viererkette umgestellt“, wusste Obmann Martin Innerhofer. Der nach seinem Doppelpack in der Vorwoche auf die Bank verbannte Rangetiner gab die Antwort als Joker, schnürte erneut einen Doppelpack.
Endlich vom Tabellenende weg kam indes Schwarzach durch das wichtige 2:1 im Heimspiel gegen Thalgau. „Das war hochverdient. Wir haben ja zweimal die Stange getroffen. Zweimal hat ihr Goalie glänzend pariert, obwohl ich nicht weiß, wie er das gemacht hat“, fand Trainer Mario Krimbacher. Sei‘s drum. Im Anschluss feierten die treuen Fans und Team im Zelt anlässlich der letzten Heimpartie des Jahres.
Ich habe dem Team am Donnerstag gesagt, was ich erwarte. Normal halte ich ja sonst die Klappe.
Die Ansprache von Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer fruchtete scheinbar
Der zweite Nachzügler, der diesmal zuschlug, war Neumarkt – 2:1 bei den Seekirchen Juniors. Die erneut stark umgestellten Hausherren fingen sich zweimal schnelle Konter ein, die Rakic zu einem Doppelpack nutzte. „Sie haben heute einfach auch besser verteidigt als sonst“, notierte Seekirchen-Betreuer Patrick Schöberl. Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer verriet: „Ich habe der Mannschaft am Donnerstag gesagt, was ich erwarte. Das Team hat das ernst genommen.“ Und sollte das auch zum Kehraus gegen Berndorf tun. Denn von dort kamen Sportchef Werner Baier und Marcel Holzmann zum Scouten.
Elfer entschied Neulingsduell
Das Berndorf-Spiel stieg nämlich erst abends gegen Mitaufsteiger ATSV. Zwar hatte Kilian Maier mit zwei Alutreffern die Seuche am Fuß. Weil aber die Abwehr (für Raphael Baier ist der Herbst verletzungsbedingt gelaufen) gegen die dezimierten Städter hielt, reichte ein Rösslhuber-Foulelfmeter zum Sieg. „Wir müssen es wie gegen Anif eigentlich vorher entscheiden. So war es ein verdienter Arbeitssieg“, war Baier happy. Nebeneffekt: Durch die Siege der Konkurrenz ist der ATSV punktgleich mit Schwarzach neues Schlusslicht.
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