Aufbegehren im Keller an drei Orten zugleich

Derweil ärgerte sich Golling über einen unerwarteten Ausschluss kurz vor Seitenwechsel. Weil bei einem Zweikampf an der Seitenlinie ein Henndorfer Richtung Tribüne kugelte, sah Gollings vorverwarnter Steiner trotz Einwurfs für die Tennengauer (!) die Ampelkarte. Offizielle Begründung: Foulspiel. „Nur deshalb sind wir nicht mehr Erster in der Fair-Play-Wertung“, war Trainer Philip Buck fassungslos. War seinem Team aber egal. Auch in 50 Minuten Unterzahlspiel schaffte es der Liganeuling, mit 3:2 zu gewinnen. „Endlich haben wir ein knappes Spiel mal auf unsere Seite gebracht“, war Buck erleichtert. Wenig überraschend resümierte Henndorf-Coach Thomas Höltschl: „Wohl eine der bittersten Niederlagen bislang überhaupt.“