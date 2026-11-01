Wie bei Prosecco: So wird „Spritzer“ eingebürgert

Zweitens die Weinbezeichnungsverordnung des Landwirtschaftsministeriums unter der Regie von Norbert Totschnig (ÖVP). Derzeit verlangt sie nur, dass ein G‘spritzter zu mindestens 50 Prozent aus Wein besteht. Künftig soll dort auch die Herkunft rot-weiß-rot festgeschrieben werden, sofern nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet. Als Vergleich zieht der Jurist Prosecco und Champagner heran, die in Österreich ebenfalls nicht produziert und vermarktet werden dürfen. Was für die Italiener und Franzosen gilt, soll auch für den „Spritzer“ gelten.