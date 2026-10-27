„Spritzer-Novelle“ ++ Machtwechsel in Serbien

Der Spritzer gehört für viele zum österreichischen Sommer, doch beim Wein hört sich für heimische Winzer der Spaß auf. Sie wollen sicherstellen, dass im G’spritzten ausschließlich österreichischer Wein landet. Eine Änderung des Weingesetzes soll das möglich machen. Und: Serbien steht vor einem politischen Wendepunkt: Nach 14 Jahren an der Macht muss Aleksandar Vučić eine Wahlniederlage seiner Partei eingestehen. Tausende feiern auf den Straßen und die Rekordbeteiligung zeigt, wie mobilisiert das Land ist. Das und mehr sehen Sie in den News am Dienstag, dem 27. Oktober, mit Stefana Madjarov.