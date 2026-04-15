Sarah Engels: „Wir Deutsche können auch cool sein“

„Können auch mitspielen und Spaß haben“

Deutschland war in der langen Geschichte des ESC bisher am häufigsten vertreten, hat aber lediglich zweimal gewonnen. Wird Engels das Ruder nun herumreißen? „In Deutschland wird immer viel diskutiert und spekuliert, ob wir wieder auf dem letzten Platz landen. Aber mir ist wichtig, dass ich diese riesige Bühne nutzen darf, um meine Message rauszubringen“, sagte die gebürtige Kölnerin. Auch wolle sie die wohl größte Chance in ihrer Karriere nutzen, um zu zeigen: „Hey, wir Deutsche können auch cool sein. Wir können auch mitspielen und wollen Spaß haben.“