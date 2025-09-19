Sängerin Sarah Engels wird jetzt Musical-Star

Sarah Engels erweitert ihr Repertoire und übernimmt überraschend die Hauptrolle in einem großen Musical. Ab 13. November wird die 32-Jährige in der opulenten Produktion „Moulin Rouge!“ in Köln zu sehen sein. Die Proben haben schon begonnen, wie sie der Deutschen Presse-Agentur verriet.
„Es ist eine ganz neue Erfahrung für mich – und auch eine Herausforderung, das muss man sagen“, sagte Engels. Mit Musik kenne sie sich aus, da habe sie schon viel gemacht. „Aber nun geht es auch um Schauspiel, Tanz und Theater. Das wird mich, denke ich, schon auch an meine Grenzen bringen.“
„Etwas ganz Neues für mich“
Vorerfahrung auf einer Musical-Bühne habe sie keine. „Auch nicht im Schultheater oder so. Es ist etwas ganz Neues für mich.“
Die Sängerin wird in dem Musical die tragende Rolle der Satine übernehmen – einer Frau, die die Bühne liebt, aber auch mit den Schattenseiten des Showlebens kämpft. Sie ist der Star des legendären Pariser Nachtclubs Moulin Rouge.
Die Rolle hat viel Bühnenzeit und verlangt Schauspiel- und Gesangsvielfalt. Das Musical basiert auf dem Film „Moulin Rouge“ von 2001, in dem Nicole Kidman und Ewan McGregor zu sehen waren.
Von „DSDS“ auf die Musical-Bühne
Sarah Engels wurde einst durch die RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) bekannt. Mittlerweile hat sie viel eigene Musik veröffentlicht und in zahlreichen TV-Formaten mitgemacht („Let‘s Dance“, „The Masked Singer“, „Dancing on Ice“).
Auch ihr Privatleben wird von vielen Menschen mit Interesse verfolgt. Von 2013 bis 2019 war sie mit Sänger Pietro Lombardi verheiratet, den sie bei DSDS kennengelernt hatte. Er ist der Vater ihres ersten Sohnes. 2021 bekam sie mit ihrem neuen Mann Julian eine Tochter. Bei Instagram hat sie 1,8 Millionen Follower.
