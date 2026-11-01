Wie ein Dorf-Stammtisch die Tradition retten will

Zu beobachten ist die Änderung der Trauerkultur auch in Olbendorf (Bezirk Güssing), obwohl dort für den letzten Weg meist vorgesorgt wird. Der St. Michael- und den St. Josef-Bruderverein helfen hier bei der Organisation und Gestaltung der Trauerfeier. Doch immer seltener geht es danach zum Totenmahl, wie der Leichenschmaus im Südburgenland großteils bezeichnet wird.