Liefering siegt trotz nächsten Ausschlusses

Damit glückte die Generalprobe für das Stadtderby gegen Austria Salzburg am Freitag in Wals-Siezenheim. Die Violetten haben den gesamten Gästesektor und weitere Abschnitte auf der Südtribüne bekommen und bereits rund 3000 Karten für das prestigeträchtige Aufeinandertreffen verkauft. Die Hausherren starten ihren Vorverkauf am Montag. Fix ist: Wie bereits im September 2025 wird die Nordtribüne nicht geöffnet, gibt es nur auf der Westtribüne Plätze.