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ADMIRAL 2. Liga

Liefering siegt trotz nächsten Ausschlusses

Sport
31.10.2026 19:06
Zweitliga-Debüt: Christoph Schaider (li.).
Zweitliga-Debüt: Christoph Schaider (li.).(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Porträt von Sebastian Steinbichler
Von Christoph Kolland und Sebastian Steinbichler

Liefering bezwang Rapid II mit 2:1. Wie gewohnt flog ein Jungbulle vom Platz. Trainer Danny Galm schenkte zwei Akteuren ihr Zweitliga-Debüt. Am Freitag wartet das Derby gegen Austria Salzburg. Der Vorverkauf startet am Montag.

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Debüts, Sieg und wieder einen Ausschluss: Lieferings 2:1-Erfolg in der 2. Liga bei Rapid II hatte wieder einiges zu bieten. Trainer Danny Galm schickte wie angekündigt eine teilweise neu formierte Elf aufs Feld: Ifeanyichukwu Onwuzulike stand erstmals in der Startelf, Christoph Schaider – Neffe von Austria-Trainer Christian – feierte sein Zweitliga-Debüt.

Dabei erlebte er mit, wie Ousmane Thiero (18.) zum 1:0 für die Hausherren einköpfte. Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Jakob Werner grätschte die Kugel nach einer Flanke von Riquelme zum 1:1 ein.

Simon Eberharter (re.) durfte erstmals mit Liefering in der 2. Liga spielen.
Simon Eberharter (re.) durfte erstmals mit Liefering in der 2. Liga spielen.(Bild: GEPA)

Kurz vor der Pause wurde Raphael Kosakiewic von Lorenz Szladits zu Fall gebracht, Yuri Leles (40.) verwandelte den Elfer zum 2:1. In Hälfte zwei passierte ergebnistechnisch nichts mehr, durfte aber Simon Eberharter zuerst sein Zweitliga-Debüt feiern, bevor sich Yerwin Sulbaran wegen Schwalbe die zweite Gelbe abholte und damit den siebenten Ausschluss eines Liefering-Spielers im elften Saisonspiel kassierte.

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Damit glückte die Generalprobe für das Stadtderby gegen Austria Salzburg am Freitag in Wals-Siezenheim. Die Violetten haben den gesamten Gästesektor und weitere Abschnitte auf der Südtribüne bekommen und bereits rund 3000 Karten für das prestigeträchtige Aufeinandertreffen verkauft. Die Hausherren starten ihren Vorverkauf am Montag. Fix ist: Wie bereits im September 2025 wird die Nordtribüne nicht geöffnet, gibt es nur auf der Westtribüne Plätze.

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