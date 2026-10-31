„Ganze Familien“
13 Affen aus Zoo in Frankreich gestohlen
Im Südwesten Frankreichs waren in der Nacht auf Dienstag 13 Affen aus einem Zoo gestohlen worden. Inzwischen hat die Polizei elf Tiere wiedergefunden und mehrere Verdächtige festgenommen. Aufgrund von Videoaufnahmen habe man die Spur der Affen schnell zurückverfolgen können, hieß es.
Der Vorfall ereignete sich in Lescar bei Pau im Département Pyrénées-Atlantiques. Bei den gestohlenen Tieren handelte es sich um Büschel- und Lisztaffen, letztere gelten in freier Natur als vom Aussterben bedroht. Auf dem Schwarzmarkt seien sie „ein kleines Vermögen“ wert, sagte Zoodirektor Guillaume Darzacq. Unter den gestohlenen Bewohnern seien „ganze Familien mit Jungtieren“ gewesen.
Inzwischen wurden elf der 13 Affen wiedergefunden. Ein weiterer Affe hatte kurz als vermisst gegolten, er war unmittelbar nach dem Diebstahl im Tierpark gefunden worden. Der Zoo teilte auf der Plattform Facebook mit, „über Alarmanlagen, ein großes Videoüberwachungsnetz und auch nachts über Personal vor Ort“ zu verfügen. Deshalb habe die Polizei die Tiere schnell wiederfinden können.
Hier sehen Sie das Posting des Tierparks:
Mehrere Festnahmen
Die Diebinnen und Diebe hätten Türen und Fenster aufgebrochen, um in den Tierpark zu gelangen, heißt es in dem Posting weiter. Das Team bedankte sich darin auch bei der Polizei und bei freundlichen Menschen für die Unterstützung. Die Affen seien nach dem Vorfall etwas traumatisiert, aber gesund. Nun sollte für jene Tiere gekämpft werden, die immer noch vermisst würden.
Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass mehrere Verdächtige im französischen Tarbes festgenommen worden seien.
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