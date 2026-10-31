13 Affen aus Zoo in Frankreich gestohlen

Mehrere Festnahmen

Die Diebinnen und Diebe hätten Türen und Fenster aufgebrochen, um in den Tierpark zu gelangen, heißt es in dem Posting weiter. Das Team bedankte sich darin auch bei der Polizei und bei freundlichen Menschen für die Unterstützung. Die Affen seien nach dem Vorfall etwas traumatisiert, aber gesund. Nun sollte für jene Tiere gekämpft werden, die immer noch vermisst würden.