Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ganze Familien“

13 Affen aus Zoo in Frankreich gestohlen

Ausland
31.10.2026 16:22
Aus einem Tierpark in Frankreich sind 13 Affen gestohlen worden. Elf hat die Polizei inzwischen ...
Aus einem Tierpark in Frankreich sind 13 Affen gestohlen worden. Elf hat die Polizei inzwischen wiedergefunden (Symbolbild).(Bild: Klemens Groh)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Im Südwesten Frankreichs waren in der Nacht auf Dienstag 13 Affen aus einem Zoo gestohlen worden. Inzwischen hat die Polizei elf Tiere wiedergefunden und mehrere Verdächtige festgenommen. Aufgrund von Videoaufnahmen habe man die Spur der Affen schnell zurückverfolgen können, hieß es.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Vorfall ereignete sich in Lescar bei Pau im Département Pyrénées-Atlantiques. Bei den gestohlenen Tieren handelte es sich um Büschel- und Lisztaffen, letztere gelten in freier Natur als vom Aussterben bedroht. Auf dem Schwarzmarkt seien sie „ein kleines Vermögen“ wert, sagte Zoodirektor Guillaume Darzacq. Unter den gestohlenen Bewohnern seien „ganze Familien mit Jungtieren“ gewesen.

Inzwischen wurden elf der 13 Affen wiedergefunden. Ein weiterer Affe hatte kurz als vermisst gegolten, er war unmittelbar nach dem Diebstahl im Tierpark gefunden worden. Der Zoo teilte auf der Plattform Facebook mit, „über Alarmanlagen, ein großes Videoüberwachungsnetz und auch nachts über Personal vor Ort“ zu verfügen. Deshalb habe die Polizei die Tiere schnell wiederfinden können.

Hier sehen Sie das Posting des Tierparks:

Mehrere Festnahmen
Die Diebinnen und Diebe hätten Türen und Fenster aufgebrochen, um in den Tierpark zu gelangen, heißt es in dem Posting weiter. Das Team bedankte sich darin auch bei der Polizei und bei freundlichen Menschen für die Unterstützung. Die Affen seien nach dem Vorfall etwas traumatisiert, aber gesund. Nun sollte für jene Tiere gekämpft werden, die immer noch vermisst würden.

Aus Ermittlerkreisen hieß es, dass mehrere Verdächtige im französischen Tarbes festgenommen worden seien.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
31.10.2026 16:22
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf