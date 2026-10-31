Elektrischer Hula-Hoop-Reifen fackelte Zimmer ab

Drei Personen in der Wohnung

Bei Brandausbruch befanden sich drei Personen in der Wohnung. Diesen gelang es, sich selbstständig in Sicherheit zu bringen. Die alarmierten Einsatzkräfte drangen mit schwerem Atemschutz in die betreffende Wohnung ein. Das Feuer war zum Glück auf das Zimmer – es soll sich um das Kinderzimmer handeln – begrenzt, wo der Brand ausbrach, die Einsatzkräfte konnten es mit Handfeuerlöschern rasch löschen.