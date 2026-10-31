Elektrischer Hula-Hoop-Reifen fackelte Zimmer ab

Vermutlich war ein handelsüblicher Hula-Hoop-Reifen schuld am Feuer in einem Mehrparteienhaus in Schwaz im Tiroler Unterinntal. Der Brand endete zum Glück glimpflich, es gab auch keine Verletzten.
In vielen Spielzeugen steckt heutzutage Elektronik bzw. befinden sich Batterien oder Akkus. Und die bergen ein gewisses Brandrestrisiko in sich. Dies mussten am Freitagabend auch die Bewohner eines Mehrparteienhauses in der Swarovskistraße in Schwaz im Unterinntal bitter erfahren.
Zimmerbrand im dritten Stock
Um kurz nach 21 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Schwaz zu einem Zimmerbrand alarmiert. Das Feuer war in einer Wohnung im dritten Stock des Gebäudes ausgebrochen.
Drei Personen in der Wohnung
Bei Brandausbruch befanden sich drei Personen in der Wohnung. Diesen gelang es, sich selbstständig in Sicherheit zu bringen. Die alarmierten Einsatzkräfte drangen mit schwerem Atemschutz in die betreffende Wohnung ein. Das Feuer war zum Glück auf das Zimmer – es soll sich um das Kinderzimmer handeln – begrenzt, wo der Brand ausbrach, die Einsatzkräfte konnten es mit Handfeuerlöschern rasch löschen.
Der Feuerwehr war es zudem gelungen, mittels einer sofort eingeleiteten Druckbelüftung, das Stiegenhaus des mehrstöckigen Gebäudes rauchfrei zu halten. Die zunächst evakuierten Hausbewohner konnten nach rund einer Stunde wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.
Brandwohnung derzeit nicht benutzbar
Die Personen in der Wohnung, wo der Brand ausbrach, blieben zum Glück unverletzt, aufgrund der starken Verrauchung im Inneren ist die Wohnung derzeit freilich nicht benützbar.
Außergewöhnlicher Brandauslöser
Nach ersten Untersuchungen zur Brandursache stellte sich rasch heraus, dass ein technischer Defekt an einem Spielgerät die Ursache an dem Feuer gewesen sein dürfte. Bei dem Spielgerät handelt es sich laut „Krone“-Informationen um einen Hula-Hoop-Reifen...
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.