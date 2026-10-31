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Premier League

Chelsea verschärft Krise von Manchester United!

Premier League
31.10.2026 16:28
Immer einen Schritt zu spät – die ManUnited-Kicker im Duell mit ihren Chelsea-Gegnern …
Immer einen Schritt zu spät – die ManUnited-Kicker im Duell mit ihren Chelsea-Gegnern …(Bild: EPA/DAVID CLIFF)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Luft als Trainer von Manchester United wird für Michael Carrick immer dünner! Die „Red Devils“ verloren am Samstag bei Chelsea in Unterzahl 0:2 und stehen nach neun Runden in der englischen Premier League mit Sorgen bei sieben Punkten ...

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United ist damit schon neun Pflichtspiele in Folge sieglos, der letzte Liga-Sieg datiert vom August. Chelsea kehrte nach dem 0:2 gegen Tottenham wieder auf die Siegerstraße zurück und ist Vierter.

Unter Carrick, der Manchester United im Frühjahr mit dem Punkteschnitt von 2,29 zurück in die Champions League geführt hatte, gewann der Traditionsklub in der Meisterschaft nur noch eine Partie (0,78 Punkteschnitt). Die Gegentore an der Stamford Bridge waren sinnbildlich für die Lage beim Rekordmeister. Morgan Rodgers legte für Chelsea mit dem 1:0 vor (50.). Die Defensive gab beim Lauf des englischen Teamspielers durchs Zentrum nur Geleitschutz.

Lisandro Martinez flog nach VAR-Eingriff vom Platz
Die Vorentscheidung fiel in der 63. Minute, als der bereits verwarnte Lisandro Martinez während eines Eckballs mit dem Ellbogen voran in seinen Gegenspieler sprang und nach VAR-Eingriff vom Platz flog. Den Elfmeter verwertete Cole Palmer glücklich.

Danach standen die Gäste, die wieder auf Rückkehrer Bruno Fernandes setzten, auf verlorenem Posten. Der Portugiese war nach Kritik an der Taktik bei Carrick zuletzt außen vor gewesen. Das vermeintliche 3:0 durch Estevao zählte wegen einer knappen Abseitsstellung nicht (71.). Nach einer United-Krisensitzung am vergangenen Montag hatten die Klub-Verantwortlichen ein klares Bekenntnis zu Carrick vermieden. Als mögliche Nachfolger werden Eddie Howe, Julian Nagelsmann und Antonio Conte in britischen Medien gehandelt.

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