Chelsea verschärft Krise von Manchester United!

Unter Carrick, der Manchester United im Frühjahr mit dem Punkteschnitt von 2,29 zurück in die Champions League geführt hatte, gewann der Traditionsklub in der Meisterschaft nur noch eine Partie (0,78 Punkteschnitt). Die Gegentore an der Stamford Bridge waren sinnbildlich für die Lage beim Rekordmeister. Morgan Rodgers legte für Chelsea mit dem 1:0 vor (50.). Die Defensive gab beim Lauf des englischen Teamspielers durchs Zentrum nur Geleitschutz.