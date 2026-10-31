Pogacar nach Unfall „glücklich, am Leben zu sein“

„Ich war nur glücklich, noch am Leben zu sein!“

„Als ich die drei gebrochenen Wirbel gesehen habe? Ich war nur glücklich, noch am Leben zu sein oder einfach nur stehen zu können“, sagte der fünffache Tour-Sieger. In dem Moment sei er beruhigt gewesen, bei der EM in seiner Heimat nicht teilgenommen zu haben. Aktuell sei er auf dem Weg zurück, so der 28-Jährige. „Ich kann jetzt im Grunde alles tun, was man normalerweise so macht.“