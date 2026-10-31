Causa FPÖ: Ermittlungen nach fünf Jahren im Finale

Es war ein turbulenter Herbst 2021 in der Grazer Stadtpolitik. Ende September gewann die KPÖ mit Elke Kahr sensationell die Gemeinderatswahl, ein Monat später versank die FPÖ im Chaos. Ein Finanzskandal wurde bekannt. Es folgten Rücktritte, Ausschlüsse, Abspaltungen – und die große Frage, wohin über einen langen Zeitraum hohe Summen an Fördergeldern versickert sind.