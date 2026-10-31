Causa FPÖ: Ermittlungen nach fünf Jahren im Finale

Vor fünf Jahren platzte in Graz eine Politik-Bombe und ließ beinahe die Stadt-FPÖ zerbröseln. Bis heute wird ermittelt, wohin über Jahre Fördersummen geflossen sind. Nun soll bald die Entscheidung über Anklagen fallen. Ein Überblick über eine heikle Causa mit schillernden Figuren, kuriosen Nebensträngen und einem mysteriösen Todesfall.
Es war ein turbulenter Herbst 2021 in der Grazer Stadtpolitik. Ende September gewann die KPÖ mit Elke Kahr sensationell die Gemeinderatswahl, ein Monat später versank die FPÖ im Chaos. Ein Finanzskandal wurde bekannt. Es folgten Rücktritte, Ausschlüsse, Abspaltungen – und die große Frage, wohin über einen langen Zeitraum hohe Summen an Fördergeldern versickert sind.
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