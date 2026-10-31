Mann entzündete Zigarette: Explosion in Fahrzeug

Am Samstag kam es in Schladming (Bezirk Liezen) zu einer Explosion in einem Fahrzeug. Aus einer im Pkw gelagerten Gasflasche dürfte in der Nacht Gas ausgetreten sein. Als ein 47-Jähriger am Morgen eine Zigarette im Auto entzündete, kam es zu der Detonation. Der Mann wurde verletzt.
Glück im Unglück hatte am Samstagmorgen ein 47-Jähriger in Schladming (Bezirk Liezen). Gegen 7.45 Uhr wollte er mit seinem Pkw im Ortsteil Untertal wegfahren. Im Fahrzeug befanden sich zu diesem Zeitpunkt unter anderem zwei 200 Liter Chemiefässer und eine Propangasflasche.
Aus bislang unbekannter Ursache dürfte in der Nacht auf Samstag Gas aus der Flasche ausgetreten sein. Als der Mann eine Zigarette im Fahrzeug entzündete, kam es im Innenraum zu einer Explosion.
47-Jähriger nahezu unverletzt
Durch die Wucht der Detonation wurde der Pkw massiv beschädigt. Einige Türen sowie die Windschutzscheibe wurden aus dem Fahrzeug gerissen und bis zu 40 Meter weit geschleudert. Der 47-Jährige konnte sich laut Feuerwehr nahezu unverletzt eigenständig durch ein Seitenfenster aus dem Wrack befreien. Der Mann wurde in das DKH Schladming gebracht.
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