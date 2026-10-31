Mann entzündete Zigarette: Explosion in Fahrzeug

47-Jähriger nahezu unverletzt

Durch die Wucht der Detonation wurde der Pkw massiv beschädigt. Einige Türen sowie die Windschutzscheibe wurden aus dem Fahrzeug gerissen und bis zu 40 Meter weit geschleudert. Der 47-Jährige konnte sich laut Feuerwehr nahezu unverletzt eigenständig durch ein Seitenfenster aus dem Wrack befreien. Der Mann wurde in das DKH Schladming gebracht.