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Hohe Netzkosten: Kärnten in der Energie-Zwickmühle

Kärnten
31.10.2026 18:00
Wind- und Sonnenenergie brauchen gut ausgebaute Netze. Das kostet, aber ein anderer Faktor wiegt ...
Wind- und Sonnenenergie brauchen gut ausgebaute Netze. Das kostet, aber ein anderer Faktor wiegt deutlich schwerer.(Bild: Burgenland Energie AG)
Porträt von Felix Justich
Von Felix Justich

Während in acht Bundesländern Netztarife sinken, steigen sie bei uns. Kärntner zahlen am meisten, in Zukunft könnte es noch schlimmer werden. Doch die 380-kV-Leitung ist nicht die Hauptschuldige ...

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Wenn es um den oder die Hauptschuldigen für die besonders hohen Netztarife in Kärnten geht, hört man unterschiedliche Antworten – natürlich nicht unabhängig von der politischen Schlagseite.

Die „Luxus-Energiewende“, Europäische Union, unsere Geographie, Netzbetreiber oder Energieversorger werden da genannt. Aktuell kommt die geplante 380-kV-Leitung noch dazu. „Sinkender Bezug aus dem Stromnetz“ fällt da ein wenig aus der Reihe.

Demographie als Kostenfaktor
Doch genau hier könnte die größte Kostenfalle für Kärnten lauern. Denn die gesamten Netzkosten, die in unserem Bundesland anfallen, werden auf den Stromverbrauch aufgeteilt. Doch was, wenn es überhaupt weniger Verbraucher gibt? Kärnten hat ohne Klagenfurt seit dem Jahr 2000 Bevölkerung verloren, die Prognosen für die Zukunft sind düster.

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Zwar wirkt die Elektromobilität da entgegen, aber das allein reicht nicht. Und damit die Industrie das mit höherem Stromverbrauch auffängt, dafür sind einerseits neue Regelungen, andererseits aber auch die 380-kV-Leitung notwendig ...

„Die Stimme Kärntens“
Notwendige Infrastruktur oder überflüssig?

Was meinen Sie – braucht Kärnten die 380-kV-Leitung? Industrie und Wirtschaft sind davon überzeugt, denn sie rechnen mit einer Verdoppelung ihres Stromverbrauchs. Gegner schenken diesen Prognosen keinen Glauben. Und Sie? Sagen Sie uns bitte Ihre Meinung!

Loggen Sie sich auf krone.at ein bzw. erstellen Sie ein Konto auf krone.at – wie das geht, erfahren Sie hier. Beantworten Sie anschließend die Fragen (siehe unten) – es gibt keine falschen Antworten! Die Teilnahme dauert maximal vier Minuten.

Unter allen Teilnehmenden verlosen wir drei digitale Jahresvignetten für Pkw – darin eingeschlossen sind natürlich auch jene Userinnen und User, die bereits in den vergangenen Wochen unsere Umfrage „Die Stimme Kärntens“ ausgefüllt haben. Die Teilnahme an der Umfrage ist bis inkl. 1. November 2026 möglich. Die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

Ihre Antworten bleiben anonym!
Keine Sorge: Was Sie antworten, ist nicht nachvollziehbar – Ihre Anonymität bleibt jedenfalls gewahrt. Die Anmeldepflicht auf krone.at ist eine wichtige technische Beschränkung: So verhindern wir gezielte Beeinflussung – zum Beispiel, dass einzelne Personen ihre Stimme beliebig oft abgeben oder „Die Stimme Kärntens“ durch automatisierte Mehrfachteilnahmen verzerrt wird. An der Befragung kann nur teilnehmen, wer über ein aktives Profil auf krone.at verfügt. Und: Jedes Profil kann nur einmal mitmachen.

Sollten Sie Fragen zur Anmeldung oder zur Befragung bei krone.at haben, dann können Sie uns unter kaerntner@kronenzeitung.at oder 057060/52040 kontaktieren.

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