Young Violets siegen in Innsbruck auch ohne Uhlig!

Admira verliert, FAC gewinnt nicht

Die Admira kassierte bei Schwarz-Weiß Bregenz eine 0:1-Niederlage und ist nun Fünfter. Sieglos blieb auch der FAC – beim 2:2 gegen Kapfenberg traf Lan Piskule (14.) zur Führung und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Elferpunkt zum 2:2. In der zweiten Halbzeit fielen keine Treffer mehr.