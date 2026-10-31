Young Violets siegen in Innsbruck auch ohne Uhlig!

Die Young Violets haben im ersten Spiel unter Manuel Takacs, dem Nachfolger des zur Austria aufgestiegenen Max Uhlig, den nächsten Sieg gefeiert!
Bei Aufsteiger Wacker Innsbruck siegte der violette Nachwuchs am Samstag 2:1. Marco Hausjell traf für den Tabellendritten per Elfmeter in der 19. Minute und kurz nach der Pause (46.). Adrian Lechl (33.) konnte zwischenzeitlich ausgleichen.
Admira verliert, FAC gewinnt nicht
Die Admira kassierte bei Schwarz-Weiß Bregenz eine 0:1-Niederlage und ist nun Fünfter. Sieglos blieb auch der FAC – beim 2:2 gegen Kapfenberg traf Lan Piskule (14.) zur Führung und in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit vom Elferpunkt zum 2:2. In der zweiten Halbzeit fielen keine Treffer mehr.
Schlusslicht Rapid II unterlag zu Hause gegen Liefering 1:2. Sturm Graz II schlug Voitsberg im Steiermark-Duell 2:0.
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