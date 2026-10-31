„Mir geht‘s då guat!“: Stehlifter für Sarah

Knapp 4000 Euro kostet der praktische Stehlifter; Geld, das der gemeinnützige Verein „Krone-Leser helfen“ zur Verfügung stellen konnte; aus Ihren Spenden!

Ein herzliches Dankeschön!

„Ich möchte mich von Herzen bedanken! Der Stehlifter ist so eine große Hilfe! Er gibt Sarah so viel Sicherheit, so viel Ruhe. Er ist auch für die Betreuerinnen wichtig, eine große Hilfe; die haben es eh so anstrengend“, richtet Maria ihren Dank an die herzliche „Krone“-Familie. Und Sarah, die mittlerweile gern mit mir redet, lacht vor Freude.