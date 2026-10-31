Handel mit wilden Arten umfangreicher als gedacht

Die neue Untersuchung der Universität Melbourne (Australien) erfasst allein mehr als 47.000 Tierarten. Hinzu kommen fast 50.000 genutzte Pflanzenarten sowie Pilze. „Wenn wir an den Handel mit wild lebenden Arten denken, denken wir meist an den illegalen Handel mit Elefanten, Tigern und Schuppentieren. Aber es geht um sehr viel mehr“, sagte die Studienleiterin Alice Hughes. Der größte Teil des Handels ist demnach legal. Der jährliche Wert liegt laut den Forscherinnen und Forschern bei ungefähr 220 bis 300 Milliarden US-Dollar (umgerechnet 197 bis 268 Milliarden Euro). Auf geschätzt 28,4 bis 39,5 Milliarden Euro kommt hingegen der illegale Handel.