Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Sturms Stankovic:

„Viele sehen bei uns immer nur das Schlechte“

Fußball National
31.10.2026 18:30
Mika Biereth (re.) eröffnete beim 4:0-Sieg im März 2024 den Torreigen.
Mika Biereth (re.) eröffnete beim 4:0-Sieg im März 2024 den Torreigen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Sturm steht Sonntag (14.30) beim WAC vor einem Muss-Sieg. Doch an das Schlusslicht haben die Grazer keine guten Erinnerungen. Seit März 2024 läuft man schon einem Sieg hinterher. Sturm-Kapitän Jon Gorenc Stankovic über das schwere Match in Wolfsberg, den guten Zusammenhalt und die Suderanten. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Jaros; Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg; Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Prass; Sarkaria, Biereth. Das war jene Startelf, die am 3. März 2024 für den bislang letzten Sturm-Sieg gegen den WAC sorgte. Seither konnte man die Kärntner nie mehr biegen – magere Ausbeute: drei Remis, drei Pleiten. Jon Gorenc Stankovic ist der einzige Spieler der damaligen Startformation, der auch Sonntag auflaufen wird. Der Rest – mit Ausnahme des verletzten Kiteishvili – ist nicht mehr beim Klub.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
31.10.2026 18:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
108.374 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wien
Kopftuchverbot: Familie muss gleich dreimal zahlen
75.520 mal gelesen
13 Strafverfügungen haben die Bezirksämter bisher versandt. Eine Familie sticht hervor – dort ...
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
72.396 mal gelesen
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Wirtschaft
Preisschock: EU macht Pakete jetzt noch teurer
1469 mal kommentiert
Für etliche Bestellungen können künftig mehr als 20 Euro (!) mehr fällig werden als früher.
Wirtschaft
Neues Gesetz könnte Diesel um 95 Cent verteuern
1365 mal kommentiert
Tanken könnte auf lange Sicht noch teurer werden, warnt die WKÖ. 
Mehr Fußball National
Heiße Schlussphase
Last-Minute-Tor rettet Altach gegen Ried Punkt
Sport Tv Logo
Sturms Stankovic:
„Viele sehen bei uns immer nur das Schlechte“
Sport Tv Logo
Krankl vor dem Derby
„Nur daran kann sich die Austria klammern“
2. Liga – 11 . Runde
Young Violets siegen in Innsbruck auch ohne Uhlig!
Bundesliga-Topspiel
Entwarnung bei Salzburg-Duo nach Rettungseinsatz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf