„Viele sehen bei uns immer nur das Schlechte“

Jaros; Gazibegovic, Affengruber, Lavalee, Schnegg; Horvat, Gorenc Stankovic, Kiteishvili, Prass; Sarkaria, Biereth. Das war jene Startelf, die am 3. März 2024 für den bislang letzten Sturm-Sieg gegen den WAC sorgte. Seither konnte man die Kärntner nie mehr biegen – magere Ausbeute: drei Remis, drei Pleiten. Jon Gorenc Stankovic ist der einzige Spieler der damaligen Startformation, der auch Sonntag auflaufen wird. Der Rest – mit Ausnahme des verletzten Kiteishvili – ist nicht mehr beim Klub.