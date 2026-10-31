„Nur daran kann sich die Austria klammern“

Der eine lief 584-mal für die Austria auf, wurde mit Violett siebenmal Meister. Der andere holte zwei Titel mit Rapid, spielte 448-mal für Grün-Weiß. Im Vorfeld des 351. Wiener Derbys am Sonntag nahmen sich Herbert Prohaska (70) und Hans Krankl (73) Zeit für die „Krone“.