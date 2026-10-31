Italiener tötete eigenen Cousin mit einem Krapfen

Immobilie im Wert von 300.000 Euro

Als Motiv sehen die Ermittler Habgier. Im Zentrum steht eine Immobilie aus dem Familienbesitz im Wert von mehr als 300.000 Euro. Der Beschuldigte soll darauf aus gewesen sein, nach dem Tod des 74-Jährigen an dessen Vermögen zu gelangen.