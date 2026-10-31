Nach Horror-Verletzung: Kärntner vor Weltcup-Debüt

Viel bitterer hätte die letzte Saison von Oscar Heine (ASKÖ Klippitztörl/St. Veit) nicht verlaufen können. Erst präsentierte er sich im Europacup im Slalom stark, fuhr in Levi (Fin) und Storklinten (Sd) in die Top 10, dann wurde er im Dezember von einem Touristen beim Aufwärmen umgefahren. Mit einem Innenbandriss und einem Einriss des hinteren Kreuzbandes war die Saison vorzeitig beendet.