Nach Horror-Verletzung: Kärntner vor Weltcup-Debüt

Nach dem Slalom-Rückzug von Marco Schwarz sah es für Kärnten beim Weltcup-Auftakt in Levi düster aus. Nun sorgte ein Lavanttaler für eine Überraschung: Er setzte sich bei der Quali in Sölden durch und feiert in Finnland sein Weltcup-Debüt.
Viel bitterer hätte die letzte Saison von Oscar Heine (ASKÖ Klippitztörl/St. Veit) nicht verlaufen können. Erst präsentierte er sich im Europacup im Slalom stark, fuhr in Levi (Fin) und Storklinten (Sd) in die Top 10, dann wurde er im Dezember von einem Touristen beim Aufwärmen umgefahren. Mit einem Innenbandriss und einem Einriss des hinteren Kreuzbandes war die Saison vorzeitig beendet.
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